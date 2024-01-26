Начинка може бути на ваш смак. Проте в цьому рецепті використовуються вишні.

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Рецепт закарпатських кіфликів

  • Час: 13 годин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. До борошна додайте дрібку солі, ванільний цукор, смалець і розітріть у крихту. Далі додайте воду та оцет. Замісіть тісто та поставте його у холодильник на 12 годин.
  2. Розділіть тісто навпіл. Кожну частину розкачайте в коло діаметром 25 сантиметрів. Далі розріжте кожне на 16 трикутних частин, на кожну з яких викладіть вишні. Згорніть рогалики.
  3. Випікайте кіфлики у розігрітій до 210 градусів духовці 15 – 20 хвилин. Охолодіть та посипте цукровою пудрою.