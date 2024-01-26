Начинка може бути на ваш смак. Проте в цьому рецепті використовуються вишні.
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Рецепт закарпатських кіфликів
- Час: 13 годин
- Порцій: 10
Приготування:
- До борошна додайте дрібку солі, ванільний цукор, смалець і розітріть у крихту. Далі додайте воду та оцет. Замісіть тісто та поставте його у холодильник на 12 годин.
- Розділіть тісто навпіл. Кожну частину розкачайте в коло діаметром 25 сантиметрів. Далі розріжте кожне на 16 трикутних частин, на кожну з яких викладіть вишні. Згорніть рогалики.
- Випікайте кіфлики у розігрітій до 210 градусів духовці 15 – 20 хвилин. Охолодіть та посипте цукровою пудрою.