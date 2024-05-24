Сливочный сыр придаст невероятной нежности, сообщает Смачно 24. Попробуйте приготовить рулетики по этому рецепту.
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Закуска из вареной колбасы и крем-сыра
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Соедините вареные вкрутую яйца с сыром и майонезом. Измельчите блендером до однородности.
- Возьмите три мисочки и разделите поровну творожную массу. В одну добавьте мелко порезанные каперсы, в другую – измельченные орехи и чеснок, а в третью – порезанный чили. Перемешайте и при необходимости добавьте соль.
- Колбаску порежьте тонко. Положите на каждый кусочек по ложечке начинки.
- Закрутите рулетики. Чтобы они держались, каждый рулет можно завязать перышком зеленого лука или зафиксировать цветными шпажками: с перцем чили – красной, с чесноком – желтой, а с каперсами – зеленой.