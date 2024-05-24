Сливочный сыр придаст невероятной нежности, сообщает Смачно 24. Попробуйте приготовить рулетики по этому рецепту.

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Закуска из вареной колбасы и крем-сыра

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Соедините вареные вкрутую яйца с сыром и майонезом. Измельчите блендером до однородности.
  2. Возьмите три мисочки и разделите поровну творожную массу. В одну добавьте мелко порезанные каперсы, в другую – измельченные орехи и чеснок, а в третью – порезанный чили. Перемешайте и при необходимости добавьте соль.
  3. Колбаску порежьте тонко. Положите на каждый кусочек по ложечке начинки.
  4. Закрутите рулетики. Чтобы они держались, каждый рулет можно завязать перышком зеленого лука или зафиксировать цветными шпажками: с перцем чили – красной, с чесноком – желтой, а с каперсами – зеленой.