Вершковий сир додасть неймовірної ніжності, повідомляє Смачно 24. Спробуйте приготувати рулетики за цим рецептом.
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Закуска з вареної ковбаси та крем-сиру
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- З'єднайте варені на круто яйця з сиром і майонезом. Подрібніть блендером до однорідності.
- Візьміть три мисочки та розділіть порівну сирну масу. В одну додайте дрібно порізані каперси, в іншу – подрібнені горіхи та часник, а в третю – порізаний чилі. Перемішайте та за потреби додайте сіль.
- Ковбаску поріжте тонко. Покладіть на кожен шматочок по ложечці начинки.
- Закрутіть рулетики. Щоб вони трималися, кожен рулет можна зав'язати пір'їнкою зеленої цибулі або зафіксувати кольоровими шпажками: з перцем чилі – червоною, з часником – жовтою, а з каперсами – зеленою.