Скумбрія в духовці – корисний, смачний і простий рецепт риби. Подивіться, як приготувати її швидко і просто.
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Рецепт скумбрії
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Свіжу рибу помийте і видаліть плавники.
- З обох сторін зверху риби зробіть кілька надрізів.
- Всередину риби покладіть кілька часточок свіжого часнику і лимон. Також додайте трохи свіжонарізаної петрушки.
- Приправте рибу всередині і ззовні сіллю, перцем і чебрецем.
- Поставте рибу в холодильник на ніч.
- Розігрійте духовку до 200 градусів Цельсія. Деко застеліть папером для випічки. Викладіть рибу на деко.
- Зовні на рибу покладіть кілька скибочок лимона. Також можна натерти трохи лимонної цедри.
- Помістіть рибу в розігріту духовку і запікайте близько 30 хвилин.
- Після запікання окропіть рибу лимонним соком.