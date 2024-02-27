Скумбрія в духовці – корисний, смачний і простий рецепт риби. Подивіться, як приготувати її швидко і просто.

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Рецепт скумбрії

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Свіжу рибу помийте і видаліть плавники.
  2. З обох сторін зверху риби зробіть кілька надрізів.
  3. Всередину риби покладіть кілька часточок свіжого часнику і лимон. Також додайте трохи свіжонарізаної петрушки.
  4. Приправте рибу всередині і ззовні сіллю, перцем і чебрецем.
  5. Поставте рибу в холодильник на ніч.
  6. Розігрійте духовку до 200 градусів Цельсія. Деко застеліть папером для випічки. Викладіть рибу на деко.
  7. Зовні на рибу покладіть кілька скибочок лимона. Також можна натерти трохи лимонної цедри.
  8. Помістіть рибу в розігріту духовку і запікайте близько 30 хвилин.
  9. Після запікання окропіть рибу лимонним соком.