Найкраще борщ смакує з хрумкими грінками. Обов'язково спробуйте.
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Зелений борщ – покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Налийте воду в каструлю та поставте на вогонь. В іншій каструлі зваріть на круто яйця, після чого охолодіть їх і почистьте.
- Картоплю помийте, почистьте і наріжте кубиками. Покладіть у каструлю з киплячою водою і посоліть. Доведіть до кипіння та варіть 10 – 15 хвилин.
- Щавель, зелену цибулю і зелень добре помийте та дрібно поріжте. Висипте до картоплі та варіть ще 10 хвилин. Поперчіть і посоліть на свій смак.
- Скибки батона поріжте кубиками та підсушіть у духовці.
- Перед подачею в тарілку з борщем покладіть сметану і декілька кружалець яйця. Окремо подайте грінки.