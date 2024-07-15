Это простое летнее блюдо вас удивит. Оно не только вкусное, но и очень полезное.
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Жареные зеленые помидоры
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Почистите лук и морковь, удалите семена из болгарского перца. Тщательно промойте овощи и просушите бумажным полотенцем.
- Нарежьте лук небольшими кубиками, болгарский перец – соломкой, а морковь натрите на терке. Зеленые помидоры также помойте, просушите и нарежьте кольцами диаметром примерно 1 сантиметр.
- Нарежьте куриное филе кубиками, добавьте соль, перец и паприку.
- На разогретую сковороду налейте масло, слегка обжарьте курицу. Как только мясо подрумянится, добавьте зеленые помидоры. Тушите на небольшом огне 5 – 10 минут.
- Добавьте лук, болгарский перец и тертую морковь. Перемешайте и обжаривайте смесь до готовности.