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Жареные зеленые помидоры

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов зеленых помидоров;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 болгарский перец;

– 300 – 400 граммов куриного филе;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 столовая ложка соли;

– 0,5 чайной ложки перца;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Почистите лук и морковь, удалите семена из болгарского перца. Тщательно промойте овощи и просушите бумажным полотенцем. Нарежьте лук небольшими кубиками, болгарский перец – соломкой, а морковь натрите на терке. Зеленые помидоры также помойте, просушите и нарежьте кольцами диаметром примерно 1 сантиметр. Нарежьте куриное филе кубиками, добавьте соль, перец и паприку. На разогретую сковороду налейте масло, слегка обжарьте курицу. Как только мясо подрумянится, добавьте зеленые помидоры. Тушите на небольшом огне 5 – 10 минут. Добавьте лук, болгарский перец и тертую морковь. Перемешайте и обжаривайте смесь до готовности.

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