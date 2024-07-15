Ця проста літня страва вас здивує. Вона не лише смачна, а й дуже корисна.
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Смажені зелені помідори
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте цибулю і моркву, видаліть насіння з болгарського перцю. Ретельно промийте овочі та просушіть паперовим рушником.
- Наріжте цибулю невеликими кубиками, болгарський перець – соломкою, а моркву натріть на тертці. Зелені помідори також помийте, просушіть і наріжте кільцями діаметром приблизно 1 сантиметр.
- Наріжте куряче філе кубиками, додайте сіль, перець і паприку.
- На розігріту пательню налийте олію, злегка обсмажте курку. Як тільки м'ясо підрум'яниться, додайте зелені помідори. Тушкуйте на невеликому вогні 5 – 10 хвилин.
- Додайте цибулю, болгарський перець і терту моркву. Перемішайте та обсмажуйте суміш до готовності.