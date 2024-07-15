Ця проста літня страва вас здивує. Вона не лише смачна, а й дуже корисна.

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Смажені зелені помідори

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте цибулю і моркву, видаліть насіння з болгарського перцю. Ретельно промийте овочі та просушіть паперовим рушником.
  2. Наріжте цибулю невеликими кубиками, болгарський перець – соломкою, а моркву натріть на тертці. Зелені помідори також помийте, просушіть і наріжте кільцями діаметром приблизно 1 сантиметр.
  3. Наріжте куряче філе кубиками, додайте сіль, перець і паприку.
  4. На розігріту пательню налийте олію, злегка обсмажте курку. Як тільки м'ясо підрум'яниться, додайте зелені помідори. Тушкуйте на невеликому вогні 5 – 10 хвилин.
  5. Додайте цибулю, болгарський перець і терту моркву. Перемішайте та обсмажуйте суміш до готовності.