Ці зрази можуть бути смачним варіантом для тих, хто не їсть м'яса. Також їх можна подати як гарнір до м'ясної страви.
Варто спробувати Смачні млинці на воді: ви здивуєтеся, наскільки їх просто готувати
Рецепт зразів з картоплі
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Помиту картоплю відваріть у мундирі протягом 30 хвилин. Своєю чергою, капусту протушкуйте на олії до м'якості. На це піде близько 30 – 40 хвилин.
- Охолоджену зварену картоплю почистьте від шкірки та перемеліть на м'ясорубці. Додайте яйця, сіль, перець, борошно та перемішайте до однорідності.
- На робочу поверхню насипте борошно. З картопляного тіста скачайте кульки за допомогою борошна. Зробіть з них коржики, викладіть начинку з капусти, защепіть краї тіста та сформуйте зрази.
- На пательню налийте олію, добре розігрійте та викладіть зрази. Смажте на середньому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки близько 5 хвилин.
- Викладіть готові зрази на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру.