Рулет Валентинка – солодкий подарунок для другої половинки

6 лютого 2023, 09:26
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Незабаром в цілому світі будуть відзначати День Валентина. Щороку він припадає на 14 лютого.

Рулет Валентинка️ – це не тільки солодка домашня випічка, а й відмінний подарунок для коханої людини. Він надзвичайно смачний, ефектний та яскравий.

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Пухкий бісквітний корж прикрашають кольорові сердечка, а ніжна начинка закохає з першої ложки.

Рецепт рулету Валентинка

  • Час: 1,5 години
  • Порції: 2
Інгредієнти для сердець:
 – 1 яєчний білок;
 – 30 грамів цукрової пудри;
 – 30 грамів борошна;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – червоний барвник.
Для основи:
 – 5 курячих яєць;
 – 120 грамів цукру;
 – 90 грамів борошна;
 – 2 грами розпушувача;
 – 1 грам солі;
 – 40 грамів молока;
 – 40 грамів олії.
Для крему:
 – 150 грамів крем-сиру;
 – 50 грамів жирних вершків;
 – 30 грамів цукрової пудри;
 – варення.

Приготування:

  • Деко змазуємо вершковим маслом, застилаємо і приклеюємо пергамент.
  • Для сердець: змішуємо всі інгредієнти, барвником додаємо колір. Викладаємо масу в кондитерський мішок, і малюємо серця по пергаменту. Вся маса не піде на всі серця, не треба старатись все використати.
  • Рулет: відділяємо білки від жовтків, жовтки збиваємо з 1 грамом солі і 50 грамами цукру до посвітління 5 хвилин.
  • ️ Білки збиваємо з 70 грамами цукру до стійких піків.
  • ️Змішуємо збиті білки і жовтки, просіюємо борошно, додаємо розпушувач, перемішуємо. В окремій мисочці змішуємо молоко і олію, додаємо декілька ложок тіста і перемішуємо. Виливаємо в тісто і перемішуємо.
  • ️Виливаємо тісто на серця і розрівнюємо.

  • ️Випікаємо в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 25 – 30 хвилин.
  • ️Гарячий бісквіт витягуємо з духовки, відразу накриваємо зверху пергаментом, охолоджуємо.
  • ️Для крему з'єднуємо холодні інгредієнти, збиваємо міксером 5 хвилин.
  • ️На бісквіті розподіляємо крем, зверху джем і скручуємо в щільний рулет з допомогою пергаменту. Викладаємо рулет в холодильник на годину.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак