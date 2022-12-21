Смак дитячої казки: рецепт вафельних рулетів з желе
21 грудня 2022, 20:05Читать новость на русском
Джерело:haps
Кожен з нас просто обожнював вафельні рулети з желе, особливо, коли їх готували до свят. Чому б не пригадати цей простий рецепт перед наближенням Різдва?
Желе є беззаперечним улюбленцем усіх дітей, хоча завдяки легкості приготування його полюбляють і господині. Поєднання цього смаколика із вафлями – це справжня святкова насолода, яка навряд чи затримається на столі надовго.
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Рецепт вафельного рулету із желе
Порцій: 5 рулетів
Час: 1 година + час на застигання желе та просочування рулетів
Смак свята з дитинства / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 5 вафельних листів;
- 3 пачки желе (смак обирайте згідно зі своїми вподобаннями);
- 0,7 літра води;
- 200 грамів вершкового крекера;
- 6 столових ложок какао;
- 200 грамів кокосової стружки;
- 1 склянка молока;
- 1 столова ложка манки;
- 300 грамів масла;
- цукор, ванільний цукор – до смаку.
Приготування:
- Желе заливаємо кип'ятком, помішуємо, поки порошок не розчиниться. Виливаємо його у форму для випічки (застелену пергаментом) та залишаємо застигати.
- Кокосову стружку заливаємо склянкою молока, додаємо кілька ложок цукру, ванільний цукор та доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Додаємо ложку манки та варимо ще 5 хвилин.
- Накриваємо масу кришкою, даємо охолонути та збиваємо з маслом.
- Крекер подрібнюємо у блендері. Кип'ятимо 0,5 літра води, додаємо какао та 2 столові ложки цукру, перемішуємо та варимо 5 хвилин. В гаряче какао додаємо крекер та гарно перемішуємо.
- Розподіляємо масу з какао на 5 частин та змащуємо вафлі. Маса повинна бути ще гарячою, інакше скрутити рулет не вийде. Залишаємо змащені вафлі на 10 – 15 хвилин.
- Змащуємо вафлі кокосовою масою поверх шоколадної.
- Желе ділимо на 5 рівних смужок. Кладемо смужки на вафлі та акуратно загортаємо рулети. Залишаємо їх на кілька годин у холодильнику.
Смачного!