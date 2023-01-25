Рваний пиріг з лаваша та сиру: готуємо з простих продуктів

Чудовий варіант перекусу дітям в школу, на роботу чи як перекус серед дня.

Рваний пиріг з лаваша та сиру швидко та легко готується, а виглядає, як справжня повноцінна страва. Все, що вам потрібно звичайні продукти, духовка та трішки часу.

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Начинкою для такого пирога не обов'язково має бути тільки сир. За бажанням можна додавати ковбасу, шинку, овочі, або інші улюблені інгредієнти. Смак від цього стане тільки кращим, а страва – ситнішою.

Рецепт рваного пирога з сиром

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 – 6

– 230 грамів лаваша;– 250 мілілітрів молока– 4 курячих яйця;– 150 грамів сиру бринза;– 150 грамів твердого сиру;– 4 столові ложки олії;– кріп, зелена цибуля;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

У глибокому посуді збиваємо яйця, молоко та олію.

Подрібнюємо дрібно зелень, змішуємо з яєчною сумішшю. Додаємо натертий сир і рваний руками лаваш.

Все перемішуємо та перекладаємо у жаротривку форму змащену олією. Злегка втрамбовуємо та відправляємо випікатися в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин до зарум‘янення.

Подаємо страву до столу гарячою, або холодною Смачно буде у будь-якому вигляді.

Нехай смакує!