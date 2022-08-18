Без майонезу: легкий азійський салат з куркою

18 серпня 2022 , 15:05
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Джерело:

інстаграм Valeriia Veligura

Закортіло чогось нового та пікантного? Приготуйте азійський салат з куркою, свіжими овочами та без майонезу.

Азійський салат внесе особливу нотку у ваш звичний прийом їжі. Він легкий та швидкий у приготуванні, а смак – надзвичайний.

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Такий салат можна подавати як самостійну страву до буденного чи святкового столу, або до овочевого гарніру з картоплі чи рису.

Рецепт азійського салату з куркою

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – половина відвареного курячого філе;
 – половина солодкого перцю;
 – половина жовтого перцю;
 – 1 помідор;
 – пучок кінзи;
 – 2 – 3 зубчики часнику;
 – 2 – 3 столові ложки олії;
 – 2 – 3 столові ложки соєвого соусу;
 – кунжут.

Приготування:

  • Заздалегідь відваріть куряче філе. Охолодіть його та наріжте тонкою соломкою. 
  • Аналогічно наріжте солодкі перці, а з помідора видаліть насіння та м'якоть наріжте тонкими шматочками.
  • Помийте кінзу під проточною водою, просушіть та наріжте шматочками. 
  • Для соусу змішайте гарячу олію, соєвий соус та подрібнені зубчики часнику. Заправте все та перемішайте. 
  • Перед подачею посипте насіння кунжуту або перемішайте одразу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак