Без майонезу: легкий азійський салат з куркою

Закортіло чогось нового та пікантного? Приготуйте азійський салат з куркою, свіжими овочами та без майонезу.

Азійський салат внесе особливу нотку у ваш звичний прийом їжі. Він легкий та швидкий у приготуванні, а смак – надзвичайний.

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Такий салат можна подавати як самостійну страву до буденного чи святкового столу, або до овочевого гарніру з картоплі чи рису.

Рецепт азійського салату з куркою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

– половина відвареного курячого філе;– половина солодкого перцю;– половина жовтого перцю;– 1 помідор;– пучок кінзи;– 2 – 3 зубчики часнику;– 2 – 3 столові ложки олії;– 2 – 3 столові ложки соєвого соусу;– кунжут.

Приготування:

Заздалегідь відваріть куряче філе. Охолодіть його та наріжте тонкою соломкою.

Аналогічно наріжте солодкі перці, а з помідора видаліть насіння та м'якоть наріжте тонкими шматочками.

Помийте кінзу під проточною водою, просушіть та наріжте шматочками.

Для соусу змішайте гарячу олію, соєвий соус та подрібнені зубчики часнику. Заправте все та перемішайте.

Перед подачею посипте насіння кунжуту або перемішайте одразу.

Смачного!