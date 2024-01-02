Ви забудете про Шубу і вінегрет: як зробити простий салат з буряка до свята
2 січня 2024, 19:05Читать новость на русском
Джерело:top_havchik_
Буряк чудово пасує до різноманітних салатів. Зазвичай вони прості, але дуже смачні.
Пропонуємо приготувати салат з буряка та яєць. Компанію їм складуть солоні огірки, які нададуть страві особливого смаку.
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Рецепт простого салату з буряка
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
– 3 варені буряки;
– 4 варені яйця;
– 2 солоні огірки;
– сметана чи майонез до смаку;
– гірчиця в зернах та часник до смаку.
Приготування:
- Натріть варені буряки на велику терку. З вареними круто яйцями зробіть те саме.
- Наріжте кубиками солоні огірки.
- З'єднайте всі інгредієнти та заправте їх сметаною чи майонезом.
- Додайте гірчицю в зернах та подрібнений часник до смаку. Перемішайте та подавайте.