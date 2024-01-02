Ви забудете про Шубу і вінегрет: як зробити простий салат з буряка до свята

2 січня 2024, 19:05
Читать новость на русском

Джерело:

top_havchik_

Буряк чудово пасує до різноманітних салатів. Зазвичай вони прості, але дуже смачні.

Пропонуємо приготувати салат з буряка та яєць. Компанію їм складуть солоні огірки, які нададуть страві особливого смаку.

Варто спробувати Його з'їдять до останньої краплі: давній рецепт найсмачнішого капусняку

Рецепт простого салату з буряка

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 варені буряки;
– 4 варені яйця;
– 2 солоні огірки;
– сметана чи майонез до смаку;
– гірчиця в зернах та часник до смаку.

Приготування:

  1. Натріть варені буряки на велику терку. З вареними круто яйцями зробіть те саме.
  2. Наріжте кубиками солоні огірки.
  3. З'єднайте всі інгредієнти та заправте їх сметаною чи майонезом.
  4. Додайте гірчицю в зернах та подрібнений часник до смаку. Перемішайте та подавайте.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачну намазку з оселедця та сиру – вона чудово підійде до святкового столу.
Автор: Ольга Котів