10 хвилин – і готово: як приготувати найкращий салат з буряком і фетою
25 листопада 2023, 17:19Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Смачний салат можна приготувати навіть з двох інгредієнтів. Спробуйте поєднати буряк і фету і ви не залишитеся розчарованими.
Лимонно-оливкова заправка зробить цей салат просто неперевершеним. Його можна подавати як до важких насичених страв, щоб трішки розбавити спектр смаку, так і самостійно.
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Салат з буряка та фети – покроковий рецепт
- Час: 15 хвилин + 1,5 години на запікання буряка
- Порцій: 2
– 2 середні буряки;
– 250 грамів фети;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка соку лимона;
– половина чайної ложки орегано.
Буряк – корисний та смачний овоч / Фото Unsplash
Приготування:
- Вимийте 2 буряки, загорніть їх у фольгу та випікайте півтори години за температури 180 градусів.
- Почистьте буряк. Наріжте його разом із фетою кубиком.
- Викладіть буряк у миску, а зверху покладіть фету.
- Полийте салат 3 столовими ложками оливкової олії, 1 столовою ложкою лимонного соку та притрусіть орегано.