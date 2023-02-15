Вітамінний салат з буряком і фетою: готуємо за 10 хвилин
15 лютого 2023, 13:55Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Коли хочеться щось перекусити, але часу і сил обмаль – приготуйте салат з буряка.
Вітамінний салат з буряком і фетою – це не тільки влучне поєднання смаків, а й поживна страва на обід, чи вечерю.
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Якщо у вас є відварений буряк, час приготування салату займе всього 10 хвилин. За бажанням, до страви додатково можна подати ніжу і соковиту курочку.
Рецепт салату з буряком та фетою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
– 1 невеликий відварений або запечений буряк;
– половина упаковки руколи
– 50 – 60 грамів фети.
Для соусу:
– 3 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Додатково:
– горішки;
– насіння.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
- Листя руколи заправляємо соусом, перемішуємо і викладаємо на тарілку.
- Нарізаємо буряк кубиками, аналогічно – фету.
- Викладаємо буряк та сир на салат, посипаємо горішками та насінням соняшника, гарбуза або льону.
Нехай смакує!