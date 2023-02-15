Вітамінний салат з буряком і фетою: готуємо за 10 хвилин

15 лютого 2023, 13:55
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Коли хочеться щось перекусити, але часу і сил обмаль – приготуйте салат з буряка.

Вітамінний салат з буряком і фетою – це не тільки влучне поєднання смаків, а й поживна страва на обід, чи вечерю.

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Якщо у вас є відварений буряк, час приготування салату займе всього 10 хвилин. За бажанням, до страви додатково можна подати ніжу і соковиту курочку.

Рецепт салату з буряком та фетою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 невеликий відварений або запечений буряк;
 – половина упаковки руколи
 – 50 – 60 грамів фети.
Для соусу:
 – 3 столові ложки олії;
 – 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
 – 1 чайна ложка меду;
 – 1 чайна ложка лимонного соку.
Додатково:
 – горішки;
 – насіння.

Приготування:

  • Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
  • Листя руколи заправляємо соусом, перемішуємо і викладаємо на тарілку.
  • Нарізаємо буряк кубиками, аналогічно – фету.
  • Викладаємо буряк та сир на салат, посипаємо горішками та насінням соняшника, гарбуза або льону.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак