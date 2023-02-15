Вітамінний салат з буряком і фетою: готуємо за 10 хвилин

Коли хочеться щось перекусити, але часу і сил обмаль – приготуйте салат з буряка.

Вітамінний салат з буряком і фетою – це не тільки влучне поєднання смаків, а й поживна страва на обід, чи вечерю.

Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному

Якщо у вас є відварений буряк, час приготування салату займе всього 10 хвилин. За бажанням, до страви додатково можна подати ніжу і соковиту курочку.

Рецепт салату з буряком та фетою

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

– 1 невеликий відварений або запечений буряк;– половина упаковки руколи– 50 – 60 грамів фети.– 3 столові ложки олії;– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;– 1 чайна ложка меду;– 1 чайна ложка лимонного соку.– горішки;– насіння.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для соусу.

Листя руколи заправляємо соусом, перемішуємо і викладаємо на тарілку.

Нарізаємо буряк кубиками, аналогічно – фету.

Викладаємо буряк та сир на салат, посипаємо горішками та насінням соняшника, гарбуза або льону.

Нехай смакує!