Можна готувати хоч щодня: салат "Бейжа" вразить легкістю та особливим смаком
7 січня 2024, 23:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Салат "Бейжа" сподобається багатьом. Він чудово підходить і до буденного, і до святкового стола.
Його спосіб подачі робить страву більш привабливою та оригінальною. Гості матимуть можливість насолоджуватися смаком та виглядом кожного окремого інгредієнта.
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Рецепт салату "Бейжа"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів консервованого горошку;
– 4 картоплини;
– 1 буряк;
– 200 грамів моркви по-корейськи;
– 300 грамів телятини;
– 100 грамів капусти;
– 100 грамів сиру;
– 150 грамів майонезу 72%;
– 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- М'ясо помийте, покладіть у киплячу воду і варіть 40 хвилин. Коли воно буде готове, охолодіть та наріжте соломкою.
- Картоплю почистьте, помийте і нашинкуйте соломкою. Розігрійте пательню з олією і посмажте картоплю до готовності, постійно помішуючи. Під час приготування додайте солі до смаку.
- Буряк помийте і варіть протягом 40 – 50 хвилин. Охолодіть, почистьте і натріть на грубій тертці.
- Капусту дрібно нашинкуйте, а сир натріть.
- На центр великої тарілки покладіть гіркою м'ясо. Навкруги купками викладіть всі інгредієнти: горошок, картоплю, моркву, капусту, буряк і сир. Прикрасьте салат майонезною сіточкою і подавайте до столу.