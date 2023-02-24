Коли потрібно щось до м'яса: швидкий салат, який створить ідеальну гармонію з будь-якою стравою
Джерело:poprostupycha
М'ясо – це окремий вид насолоди, але ми рідко смакуємо лише його. Завжди хочеться додати до страви салат, і є рецепт, універсальність та смак якого точно вас потішить.
Соковите м'ясо та ніжне поєднання овочів – це просто ідеальний варіант для будь-яких трапез. З м'ясом зазвичай проблем не виникає, але кількість опцій салатів інколи здатна змусити надовго застрягнути між вибором.
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Аби такого не траплялося і ви не витрачали багато часу на роздуми, пропонуємо рецепт салату, який ідеально доповнить будь-яке м'ясо, а особливо, якщо ви готували його на грилі.
Рецепт салату до м'яса
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів мікс-салату;
– 3 столові ложки сушених помідорів;
– 3 столові ложки зелених оливок;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 1 довгий огірок;
додатки:
– 100 грамів сиру фета;
– 4 – 5 столових ложок оливкової олії;
– 1 чайна ложка медової гірчиці;
– 1 столова ложка бальзамічного або винного оцту;
– дрібка орегано;
– дрібка солі.
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Приготування:
- У миску викладаємо салат, нарізані в'ялені помідори та оливки.
- Огірок нарізаємо скибочками, помідори черрі – навпіл. Додаємо у миску разом із сиром.
- Окремо змішуємо усі інгредієнти для соусу, орегано та сіль.
- Поливаємо салат заправкою та добре перемішуємо.
- Подаємо салат до гарячого м'яса.
Смачного!