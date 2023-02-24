Коли потрібно щось до м'яса: швидкий салат, який створить ідеальну гармонію з будь-якою стравою

24 лютого 2023, 18:18
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Джерело:

poprostupycha

М'ясо – це окремий вид насолоди, але ми рідко смакуємо лише його. Завжди хочеться додати до страви салат, і є рецепт, універсальність та смак якого точно вас потішить.

Соковите м'ясо та ніжне поєднання овочів – це просто ідеальний варіант для будь-яких трапез. З м'ясом зазвичай проблем не виникає, але кількість опцій салатів інколи здатна змусити надовго застрягнути між вибором.

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Аби такого не траплялося і ви не витрачали багато часу на роздуми, пропонуємо рецепт салату, який ідеально доповнить будь-яке м'ясо, а особливо, якщо ви готували його на грилі.

Рецепт салату до м'яса

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів мікс-салату;
3 столові ложки сушених помідорів;
– 3 столові ложки зелених оливок;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 1 довгий огірок;

додатки:
– 100 грамів сиру фета;
– 4 – 5 столових ложок оливкової олії;
– 1 чайна ложка медової гірчиці;
– 1 столова ложка бальзамічного або винного оцту;
– дрібка орегано;
– дрібка солі.

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Приготування:

  • У миску викладаємо салат, нарізані в'ялені помідори та оливки.
  • Огірок нарізаємо скибочками, помідори черрі – навпіл. Додаємо у миску разом із сиром.
  • Окремо змішуємо усі інгредієнти для соусу, орегано та сіль.
  • Поливаємо салат заправкою та добре перемішуємо.
  • Подаємо салат до гарячого м'яса.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська