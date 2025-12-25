Різдвяний салат за 5 хвилин: він точно стане зіркою столу

Приготуйте цей швидкий, легкий, яскравий і по-справжньому святковий салат. Клементини додають страві соковитості й солодкої кислинки, фета – приємної солоності, а зелень робить смак глибшим і виразнішим.

Такий салат стане вдалим доповненням до насичених м’ясних страв на різдвяному столі. Він освіжає, не перевантажує й чудово балансує святкове меню, особливо поруч із запеченою свининою або іншими зимовими стравами, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Буде смачно Салат "Ольга" на Різдво: простий рецепт, після якого ви забудете про "Олів'є"

Салат з клементинами та фетою

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 – 8 клементинів;

– 2 цикорії;

– 100 грамів крес-салату;

– 1 корінь фенхелю;

– 1 червона цибуля;

– 100 грамів сиру фета;

– петрушка до смаку.

Для заправки:

– сік клементинів до смаку;

– сік 1 лимона;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка цукрової пудри;

– сіль до смаку.

Приготування:

У невеликій мисці змішайте соки клементинів і лимона, додайте оливкову олію, цукрову пудру та дрібку солі. Добре збийте до однорідності й відставте. Клементини почистьте від шкірки та наріжте кружальцями, не розбираючи на частинки. Цикорій, фенхель і червону цибулю тонко наріжте. У мисці обережно з’єднайте їх із крес-салатом. Викладіть на тарілки кружальця клементинів, по центру розмістіть зелень, зверху розкришіть фету. Додайте до заправки подрібнену петрушку та полийте салат перед подачею.

Що ще додати до святкового меню?