Теплий салат чи гарнір – вирішувати вам: рецепт страви з картоплі та бекону

20 вересня 2021 , 15:50
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Джерело:

Їжа

Коли набридло картопляне пюре, ви можете приготувати смачний та простий у приготуванні салат. З додаванням бекону та особливого цибулевого соусу ця страва смакуватиме наче з ресторану.

Теплий салат з картоплі та бекону – чудова альтернатива звичайним гарнірам або салатам. Страва доволі ситна, тому чудово доповнити її може свіжі листя салату або овочева нарізка.

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Рецепт теплого салату з картоплі

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 3 – 4


Теплий салат з картоплі / Фото Рецепти

Інгредієнти:
 – 900 г картоплі;
 – 400 г бекону;
 – 1 червона ріпчаста цибулина;
 – 50 мл білого винного оцту;
 – 50 мл оливкової олії;
 – 2 ст. л. цукру;
 – 1 ст. л. діжонської гірчиці;
 – 1 ч. л. солі;
 – 30 г петрушки;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Почистіть та помийте картоплю під проточною водою. Наріжте грубими шматочками.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Відваріть картоплю у підсоленій киплячій воді протягом 12 – 15 хвилин до готовності. Злийте воду та перекладіть картоплю у велику миску.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Наріжте бекон кубиками та обсмажте на сковорідці з оливковою олією.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на сковорідці, в якій смажився бекон.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Додайте до цибулі оцет, цукор, гірчицю та сіль. Перемішайте інгредієнти та прогрійте ще 2 – 3 хвилини.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Вилийте готовий цибулевий соус до картоплі та додайте бекон.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Дрібно наріжте петрушку та посипте страву. Перемішайте теплий салат з картоплі та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак