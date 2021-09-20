Теплий салат чи гарнір – вирішувати вам: рецепт страви з картоплі та бекону
20 вересня 2021 , 15:50Читать новость на русском
Джерело:Їжа
Коли набридло картопляне пюре, ви можете приготувати смачний та простий у приготуванні салат. З додаванням бекону та особливого цибулевого соусу ця страва смакуватиме наче з ресторану.
Теплий салат з картоплі та бекону – чудова альтернатива звичайним гарнірам або салатам. Страва доволі ситна, тому чудово доповнити її може свіжі листя салату або овочева нарізка.
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Рецепт теплого салату з картоплі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 3 – 4
Теплий салат з картоплі / Фото Рецепти
– 900 г картоплі;
– 400 г бекону;
– 1 червона ріпчаста цибулина;
– 50 мл білого винного оцту;
– 50 мл оливкової олії;
– 2 ст. л. цукру;
– 1 ст. л. діжонської гірчиці;
– 1 ч. л. солі;
– 30 г петрушки;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Почистіть та помийте картоплю під проточною водою. Наріжте грубими шматочками.
Приготування страви / Фото Їжа
- Відваріть картоплю у підсоленій киплячій воді протягом 12 – 15 хвилин до готовності. Злийте воду та перекладіть картоплю у велику миску.
Приготування страви / Фото Їжа
- Наріжте бекон кубиками та обсмажте на сковорідці з оливковою олією.
Приготування страви / Фото Їжа
- Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на сковорідці, в якій смажився бекон.
Приготування страви / Фото Їжа
- Додайте до цибулі оцет, цукор, гірчицю та сіль. Перемішайте інгредієнти та прогрійте ще 2 – 3 хвилини.
Приготування страви / Фото Їжа
- Вилийте готовий цибулевий соус до картоплі та додайте бекон.
Приготування страви / Фото Їжа
- Дрібно наріжте петрушку та посипте страву. Перемішайте теплий салат з картоплі та подавайте до столу. Смачного!