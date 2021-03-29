Рецепт салату Коул Соул від Лізи Глінської: смачна і корисна страва з капусти на кожен день

Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Ліза Глінська поділилася рецептом смачного та корисного салату з капусти, який точно сподобається кожному!

Салат Коул Соул багатий на вітаміни, корисний до вживання, а в піст заправку до нього можна використовувати як майонезну, так і сметану.

Читайте також Весняний салат зі свіжих овочів: простий рецепт

Салат за рецептом Лізи Глінської швидкий у приготуванні, підходить як до м'яса, так і для риби.

Рецепт салату Коул Соул

Інгредієнти:
– 500 г білокачанної капусти;
– 500 г червоної капусти;
– 300 г моркви;
– 1 ч. л солі;
– 1 ст. л цукру;
– 150 г домашнього майонезу;
– 1 ст. л оцту;
– 1 ст. л медової гірчиці.
  1. У мисці змішайте майонез, гірчицю та оцет, ретельно перемішайте інгредієнти.
  2. Наріжте капусту, перекладіть у глибоку салатницю. Моркву натріть на грубій тертці та додайте до капусти.
  3. Посипте овочі сіллю та цукром і ретельно перемішайте.
  4. Заправте салат майонезом з гірчицею та оцтом, перемішайте. Якщо ви на дієті – заправте салат сметаною.
  5. Відправте готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолодився. Смачного!

Рецепт салату Коул Соул від Лізи Глінської – відео: