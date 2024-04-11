Головний герой кожного святкового столу: як зробити ідеальний класичний крабовий салат

11 квітня 2024, 13:05
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Джерело:

Shuba

Салат з крабовими паличками, свіжими огірками та кукурудзою – класична версія популярної закуски. Без нього, мабуть, не обходиться жоден святковий стіл.

Серед основних плюсів цієї страви — легкість приготування. Також такий салат має приємний свіжий смак та чудовий вигляд у тарілці.

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Салат з крабовими паличками – класичний рецепт

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 12 крабових паличок;
– 2 огірки;
– пучок зеленої цибулі;
– 340 грамів консервованої кукурудзи;
– майонез 72%, сіль, перець чорний мелений до смаку.

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Приготування:

  1. Добре помийте яйця та відваріть їх на круто. Після цього опустіть яйця в холодну воду.
  2. Помийте та почистьте від шкірки огірки, наріжте їх кубиками й покладіть у салатницю.
  3. Ретельно помийте почищену цибулю, обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте. Додайте до огірків.
  4. Звільніть від целофану палички та наріжте їх кубиками, попередньо розділивши кожну паличку навпіл.
  5. Почистьте яйця від шкарлупи та наріжте на довільні шматочки. Можна також натерти їх на великій тертці.
  6. Перекладіть крабові палички та яйця в салатницю. Додайте зернятка кукурудзи.
  7. Присоліть салат, заправте майонезом та перемішайте.
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Автор: Ольга Котів