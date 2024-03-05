Що приготувати на обід на роботу: ситний салат з куркою та макаронами

5 березня 2024, 20:22
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Джерело:

fajne gotowanie

Салат – це завжди смачно та вишукано, неважливо, з яких інгредієнтів. А ще ця страва є чудовим варіантом для перекусу на роботі.

Не маєте ідеї для ланчу або ж до вас прийшли гості, а ви не знаєте, що приготувати? Не зволікайте і спробуйте рецепт салату з копченої курки.

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Рецепт салату з куркою та макаронами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів пасти (тортеліні);
– 1 копчена куряча лапка;
– 100 грамів сиру гауда;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 огірок;
– 70 натурального йогурту без смаку;
– 30 грамів майонезу;
– спеції: сіль, перець, орегано, базилік, часник гранульований.

Приготування:

  1. Зваріть пасту тортелліні згідно з інструкцією на упаковці, процідіть і остудіть.
  2. Додайте в миску натуральний йогурт, майонез, орегано, базилік, часник, сіль, перець і подрібнений кріп.
  3. Ретельно перемішайте соус.
  4. Огірок, сир і ніжку наріжте кубиками.
  5. Кукурудзу злийте з розсолу.
  6. У салатницю покладіть відварену пасту, відціджену кукурудзу та нарізаний огірок, жовтий сир і копчену курячу ніжку.
  7. Залийте все соусом і ретельно перемішайте.
  8. Готовий салат поставте в холодильник і подавайте охолодженим.
Ви будете готувати її знову й знову: спробуйте цю страву з  хека.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська