Що приготувати на обід на роботу: ситний салат з куркою та макаронами
5 березня 2024, 20:22Читать новость на русском
Джерело:fajne gotowanie
Салат – це завжди смачно та вишукано, неважливо, з яких інгредієнтів. А ще ця страва є чудовим варіантом для перекусу на роботі.
Не маєте ідеї для ланчу або ж до вас прийшли гості, а ви не знаєте, що приготувати? Не зволікайте і спробуйте рецепт салату з копченої курки.
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Рецепт салату з куркою та макаронами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
– 200 грамів пасти (тортеліні);
– 1 копчена куряча лапка;
– 100 грамів сиру гауда;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 огірок;
– 70 натурального йогурту без смаку;
– 30 грамів майонезу;
– спеції: сіль, перець, орегано, базилік, часник гранульований.
Приготування:
- Зваріть пасту тортелліні згідно з інструкцією на упаковці, процідіть і остудіть.
- Додайте в миску натуральний йогурт, майонез, орегано, базилік, часник, сіль, перець і подрібнений кріп.
- Ретельно перемішайте соус.
- Огірок, сир і ніжку наріжте кубиками.
- Кукурудзу злийте з розсолу.
- У салатницю покладіть відварену пасту, відціджену кукурудзу та нарізаний огірок, жовтий сир і копчену курячу ніжку.
- Залийте все соусом і ретельно перемішайте.
- Готовий салат поставте в холодильник і подавайте охолодженим.