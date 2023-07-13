Класичне поєднання смаків: салат з шампіньйонами і курячим філе
13 липня 2023, 18:34Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Ситний та смачний салат з куркою та шампіньйонами – вже став класикою серед закусок. У літню пору цю страву можна їсти як повноцінний обід.
Курка та шампіньйони – чудове поєднання для салату. Ця закуска, яку можна приготувати за лічені хвилини, подарує вам просто феєрію смаку.
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Рецепт салату з курки та шампіньйонів
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 3 курячі філе;
– 400 грамів шампіньйонів;
– 1 невелика цибулина;
– 4 яйця;
– 1 банка кукурудзи;
– 150 грамів твердого сиру;
– 3 столові ложки майонезу;
– прованські трави до смаку;
– сіль, перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Курячі філе наріжте кубиками та приправте спеціями.
- Цибулю наріжте пір'ям. Печериці подрібніть півмісяцями.
- На сковороді розігрійте олію і додайте цибулю.
- Коли вона обсмажиться, викладіть в миску і додайте на сковороду гриби. В кінці смаження посоліть їх до смаку. Викладіть у миску до цибулі.
- У ту ж сковороду додайте трохи олії і курку. Обсмажте. Коли всі шматочки втратять рожевий колір, додайте їх у тарілку до цибулі та грибів та залишіть вистигати.
- Зваріть яйця на круто. Після того, як вони охолонуть, очистіть їх від шкірки і наріжте кубиками.
- Кукурудзу злийте з розсолу.
- З'єднайте всі інгредієнти у великій тарілці.
- Майонез змішайте з сіллю, перцем і прованськими травами та додайте до салату.
- Змішайте всі інгредієнти салату.