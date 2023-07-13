Класичне поєднання смаків: салат з шампіньйонами і курячим філе

Ситний та смачний салат з куркою та шампіньйонами – вже став класикою серед закусок. У літню пору цю страву можна їсти як повноцінний обід.

Курка та шампіньйони – чудове поєднання для салату. Ця закуска, яку можна приготувати за лічені хвилини, подарує вам просто феєрію смаку.

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Рецепт салату з курки та шампіньйонів

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 3 курячі філе;– 400 грамів шампіньйонів;– 1 невелика цибулина;– 4 яйця;– 1 банка кукурудзи;– 150 грамів твердого сиру;– 3 столові ложки майонезу;– прованські трави до смаку;– сіль, перець до смаку;– олія для смаження.

Приготування:

Курячі філе наріжте кубиками та приправте спеціями.

Цибулю наріжте пір'ям. Печериці подрібніть півмісяцями.

На сковороді розігрійте олію і додайте цибулю.

Коли вона обсмажиться, викладіть в миску і додайте на сковороду гриби. В кінці смаження посоліть їх до смаку. Викладіть у миску до цибулі.

У ту ж сковороду додайте трохи олії і курку. Обсмажте. Коли всі шматочки втратять рожевий колір, додайте їх у тарілку до цибулі та грибів та залишіть вистигати.

Зваріть яйця на круто. Після того, як вони охолонуть, очистіть їх від шкірки і наріжте кубиками.

Кукурудзу злийте з розсолу.

З'єднайте всі інгредієнти у великій тарілці.

Майонез змішайте з сіллю, перцем і прованськими травами та додайте до салату.

Змішайте всі інгредієнти салату.