Бюджетний салат, який не соромно поставити на святковий стіл: все змінює секретний маринад
4 березня 2024, 20:55Читать новость на русском
Джерело:tetiana_kvitta
Є безліч рецептів смачних та бюджетних салатів, і ви натрапили на один з них. Ця страва точно сподобається навіть вибагливим гостям.
Секретом чудового смаку цього салату є маринована цибуля. Спробуйте – він може стати вашим улюбленим.
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Салат з куркою та маринованою цибулею
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 відварені курячі філе;
– 1 цибулина;
– банка консервованої кукурудзи;
– 3 столові ложки сметани;
– спеції, сіль, перець до смаку;
– столова ложка гірчиці;
– 3 зубчики часнику.
Маринад для цибулі:
– 2 столові ложки оцту;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 столові ложки води.
Приготування:
- Почистьте цибулю та наріжте її тонкими півкільцями. У мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду. Залийте ним цибулю та залиште на 10 хвилин.
- Тим часом наріжте відварене куряче філе.
- Змішайте сметану, сіль, перець, спеції, гірчицю та подрібнений часник.
- Додайте до курки кукурудзу, мариновану цибулю та заправку. Добре перемішайте та подавайте до столу.