Бюджетний салат, який не соромно поставити на святковий стіл: все змінює секретний маринад

4 березня 2024, 20:55
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Джерело:

tetiana_kvitta

Є безліч рецептів смачних та бюджетних салатів, і ви натрапили на один з них. Ця страва точно сподобається навіть вибагливим гостям.

Секретом чудового смаку цього салату є маринована цибуля. Спробуйте – він може стати вашим улюбленим.

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Салат з куркою та маринованою цибулею

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 відварені курячі філе;
– 1 цибулина;
– банка консервованої кукурудзи;
– 3 столові ложки сметани;
– спеції, сіль, перець до смаку;
– столова ложка гірчиці;
– 3 зубчики часнику.

Маринад для цибулі:
– 2 столові ложки оцту;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 столові ложки води.

Приготування:

  1. Почистьте цибулю та наріжте її тонкими півкільцями. У мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду. Залийте ним цибулю та залиште на 10 хвилин.
  2. Тим часом наріжте відварене куряче філе.
  3.  Змішайте сметану, сіль, перець, спеції, гірчицю та подрібнений часник.
  4. Додайте до курки кукурудзу, мариновану цибулю та заправку. Добре перемішайте та подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів