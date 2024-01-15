Він стане вашим улюбленим: готуємо бюджетний та смачний салат з курячою печінкою
15 січня 2024, 19:40Читать новость на русском
Джерело:karinafisenkova
З курячої печінки можна приготувати надзвичайно смачний салат. Окрім цього, він вийде доволі бюджетним.
Інгредієнти потрібні найпростіші. Зокрема, консервований горошок та морква.
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Салат з курячою печінкою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка консервованого горошку;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 400 грамів курячої печінки;
– 4 квашені огірки;
– сіль, перець, майонез до смаку.
Приготування:
- Відваріть печінку до готовості.
- Почистьте цибулю та моркву. Цибулю поріжте кубиками, а моркву натріть. Обсмажте овочі на олії.
- Поріжте відварену та охолоджену печінку соломкою. Те ж саме зробіть з огірками.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте майонез, сіль, перець та добре перемішайте.