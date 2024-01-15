Він стане вашим улюбленим: готуємо бюджетний та смачний салат з курячою печінкою

15 січня 2024, 19:40
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Джерело:

karinafisenkova

З курячої печінки можна приготувати надзвичайно смачний салат. Окрім цього, він вийде доволі бюджетним.

Інгредієнти потрібні найпростіші. Зокрема, консервований горошок та морква.

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Салат з курячою печінкою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка консервованого горошку;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 400 грамів курячої печінки;
– 4 квашені огірки;
– сіль, перець, майонез до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть печінку до готовості.
  2. Почистьте цибулю та моркву. Цибулю поріжте кубиками, а моркву натріть. Обсмажте овочі на олії.
  3. Поріжте відварену та охолоджену печінку соломкою. Те ж саме зробіть з огірками.
  4. Змішайте всі інгредієнти, додайте майонез, сіль, перець та добре перемішайте.
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Автор: Ольга Котів