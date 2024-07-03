Гості будуть облизувати тарілки: хрусткий салат з малосольних огірків та медового соусу

3 липня 2024, 06:14
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Джерело:

Przyslij Przepis

Освіжаючий салат з малосольних огірків стане хітом літнього сезону. Весь секрет – у чудовому соусі!

Салат з малосольних огірків з помідорами тішить соковитістю, хрусткістю та смаком. Він настільки смачний, що ви забудете, що він повинен був бути лише доповненням до основної страви.

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Салат з малосольних огірків з помідорами та медовим соусом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Швидка та смачна закуска / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 10 малосольних огірків;
– 500 грамів улюблених помідорів;
– пів пучка кропу;
– пів червоної цибулі;
– сік половини лимона;
– 2 чайні ложки медової гірчиці;
– 1 велика столова ложка рідкого меду;
– 25 мілілітрів оливкової олії;
– перець і сіль до смаку.

Приготування:

  1. Огірки наріжте тонкими скибочками (або натріть на мандоліні), висипте в миску і відставте.
  2. Цибулю нашаткувати скибочками та додайте до огірків.
  3. У помідорів видаліть тверді плодоніжки та наріжте їх кубиками, додайте в миску до огірків.
  4. Кріп дрібно наріжте і додайте до решти інгредієнтів.
  5. Приготуйте соус: в миску з салатом вичавіть соус з половинки лимона, влийте медову гірчицю, мед і оливкову олію.
  6. Посоліть, але не сильно (малосольні огірки досить солоні) і поперчіть.
  7. Все ретельно перемішайте.
  8. Подавайте відразу до обіду або зі шматочком хліба для легкої закуски.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська