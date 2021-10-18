Салат з маринованим гарбузом та шовдарем від "пекельного" шефа Алекса Якутова

18 жовтня 2021 , 15:26
Читать новость на русском

Джерело:

Новий канал

Суддя та головний шеф-кухар реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Алекс Якутов поділився з читачами рецептом смачного та корисного салату з маринованого гарбуза. Ми впевнені, що ця страва вам сподобається.

Гарбуз вважається королем осені, адже він робить будь-яку страву на вашому столі – шедевром. Ніжний та приємний смак овоча, святковий вигляд та відмінне поєднання з шовдарем або сиром.

Читайте також Обід в офіс за 30 хвилин: французький сендвіч, яйця по-шотландськи, курячі стріпси з гарбузом

А ще салат подарує потрібну порцію вітамінів. Шеф-кухар Алекс Якутов впевнений, що рецепт смачного салату з маринованим гарбузом і шовдарем стане вашим улюбленим.


Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт салату з маринованого гарбуза

  • Час: 3 доби на маринування + 15 хвилин на приготування
  • Порції: 2


Салат з маринованим гарбузом / Фото Новий канал

Інгредієнти для маринаду:
 – 100 г гарбуза;
 – 100 г апельсинового фрешу;
 – 10 г яблучного оцту;
 – 20 г соку маракуї.
Для заправки:
 – 100 г соєвого соусу;
 – 30 г лимонного фрешу;
 – 3 г меду;
 – 7 г соку маракуї.
Для салату:
 – 70 г свіжого шпинату;
 – 50 г помідорів чері;
 – 70 г шовдарю;
 – 50 г смаженого фундука.

Приготування:

  1. Наріжте гарбуз тонкими та довгими скибками. Замаринуйте його в фреші апельсина, маракуї та оцті. 
  1. Перекладіть гарбуз з маринадом до вакуумного пакета та відправте в холодильник на 3 доби.
  1. Для приготування соусу змішайте соєвий соус, лимонний фреш та сік маракуї.
  1. На тарілку викладіть шпинат, помідори, замаринований гарбуз та нарізаний скибками шовдар. 
  1. Полийте салат соусом та посипте смаженим фундуком.
  1. Подавайте салат з гарбуза до столу охолодженим. Смачного!
Автор: Богданна Рибак