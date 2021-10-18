Салат з маринованим гарбузом та шовдарем від "пекельного" шефа Алекса Якутова

Суддя та головний шеф-кухар реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Алекс Якутов поділився з читачами рецептом смачного та корисного салату з маринованого гарбуза. Ми впевнені, що ця страва вам сподобається.

Гарбуз вважається королем осені, адже він робить будь-яку страву на вашому столі – шедевром. Ніжний та приємний смак овоча, святковий вигляд та відмінне поєднання з шовдарем або сиром.

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А ще салат подарує потрібну порцію вітамінів. Шеф-кухар Алекс Якутов впевнений, що рецепт смачного салату з маринованим гарбузом і шовдарем стане вашим улюбленим.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт салату з маринованого гарбуза

Час: 3 доби на маринування + 15 хвилин на приготування

3 доби на маринування + 15 хвилин на приготування Порції: 2



Салат з маринованим гарбузом / Фото Новий канал

– 100 г гарбуза;– 100 г апельсинового фрешу;– 10 г яблучного оцту;– 20 г соку маракуї.– 100 г соєвого соусу;– 30 г лимонного фрешу;– 3 г меду;– 7 г соку маракуї.– 70 г свіжого шпинату;– 50 г помідорів чері;– 70 г шовдарю;– 50 г смаженого фундука.

Приготування:

Наріжте гарбуз тонкими та довгими скибками. Замаринуйте його в фреші апельсина, маракуї та оцті.

Перекладіть гарбуз з маринадом до вакуумного пакета та відправте в холодильник на 3 доби.

Для приготування соусу змішайте соєвий соус, лимонний фреш та сік маракуї.

На тарілку викладіть шпинат, помідори, замаринований гарбуз та нарізаний скибками шовдар.

Полийте салат соусом та посипте смаженим фундуком.