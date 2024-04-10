Ароматний та дуже соковитий: готуємо салат "Весняний" з молодої капусти та редиски

10 квітня 2024, 00:59
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Джерело:

Cookpad

Весна принесла перші сезонні овочі. Спробуйте приготувати салат "Весняний" – він поповнить ваш організм необхідними вітамінами та корисними речовинами.

Цей салат готується максимально просто. Вам потрібно всього 10 хвилин.

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Салат з молодої капусти "Весняний"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
 300 грамів молодої капусти;
– 200 грамів помідорів;
– 100 грамів редиски;
– 100 мілілітрів сметани;
– половина чайної ложки солі.


Такий салат сподобається всім / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі овочі.
  2. Редиску та помідори наріжте скибочками, а капусту дрібно нашинкуйте.
  3. З'єднайте овочі в салатнику, додайте сметану, сіль та добре перемішайте. За бажанням можна також всипати подрібненої зелені.
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Автор: Ольга Котів