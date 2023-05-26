Три літні салати з молодої капусти: готуємо нашвидкуруч

На прилавках магазині та на ринку вже можна придбати молоду капусту та приготувати з неї багато цікавих страв. Наприклад свіжі та соковиті салати.

Салати з білокачанної капусти не тільки поживні й низькокалорійні, а й надзвичайно доступні за ціною. Капуста чудово поєднується з різними продуктами: дуже смакують салати з родзинками, ківі, сиром.

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Обирайте рецепт салату з молодої капусти, який прийшов вам до смаку, або готуйте всі три.

Салат коул слоу

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 500 грамів білокачанної капусти;

– 500 грамів червоної капусти;

– 300 грамів моркви;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 150 грамів домашнього майонезу;

– 1 столова ложка оцту;

– 1 столова ложка медової гірчиці.

Приготування:

У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет.

Нарізаємо дрібно капусту, перекладаємо у глибоку салатницю. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти.



Салат Коул слоу / Фото Stay snached

Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.

Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом, перемішуємо. Якщо ви на дієті – заправте салат сметаною.

Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолов.

Смачного!

Салат "Дністер"

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– половина білокачанної капусти;

– банка консервованого горошку;

– 300 грамів вареної ковбаси;

– майонез;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо капусту гострим ножем, посипаємо трішки сіллю.

Варену ковбасу нарізаємо соломкою та додаємо разом з горошком до капусти.

Заправляємо все майонезом, присмачуємо чорний меленим перцем та перемішуємо.

Салат готовий. Смачного!

Салат з капусти та кропу

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– половина білокачанної капусти;

– половина пучка кропу;

– зелена цибуля;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія;

– оцет.

Приготування:

Нарізаємо гострим ножем капусту, посипаємо сіллю та перцем. Перемішуємо.



Салат з капусти / Фото Boss kitchen

Свіжу зелень нарізаємо дрібно, додаємо до решти інгредієнтів та заправляємо олією з оцтом. Ретельно перемішуємо та подаємо до столу.

За бажанням можна додати до салату ще натерту моркву.

Смачного!

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