Три літні салати з молодої капусти: готуємо нашвидкуруч

26 травня 2023, 12:14
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На прилавках магазині та на ринку вже можна придбати молоду капусту та приготувати з неї багато цікавих страв. Наприклад свіжі та соковиті салати.

Салати з білокачанної капусти не тільки поживні й низькокалорійні, а й надзвичайно доступні за ціною. Капуста чудово поєднується з різними продуктами: дуже смакують салати з родзинками, ківі, сиром.

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Обирайте рецепт салату з молодої капусти, який прийшов вам до смаку, або готуйте всі три.

Салат коул слоу

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет.
  • Нарізаємо дрібно капусту, перекладаємо у глибоку салатницю. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти.


Салат Коул слоу / Фото Stay snached

  • Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.
  • Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом, перемішуємо. Якщо ви на дієті – заправте салат сметаною.
  • Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолов.

Смачного!

Салат "Дністер"

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Нарізаємо капусту гострим ножем, посипаємо трішки сіллю.
  • Варену ковбасу нарізаємо соломкою та додаємо разом з горошком до капусти.
  • Заправляємо все майонезом, присмачуємо чорний меленим перцем та перемішуємо.
  • Салат готовий. Смачного!

Салат з капусти та кропу

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Нарізаємо гострим ножем капусту, посипаємо сіллю та перцем. Перемішуємо.


Салат з капусти / Фото Boss kitchen

  • Свіжу зелень нарізаємо дрібно, додаємо до решти інгредієнтів та заправляємо олією з оцтом. Ретельно перемішуємо та подаємо до столу.
  • За бажанням можна додати до салату ще натерту моркву.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак