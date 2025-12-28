Цей рецепт легко адаптувати під власний смак. За бажання ви можете додати пекінську капусту, консервовану кукурудзу, обсмажені гриби або зелену цибулю. Кількість інгредієнтів розрахована на дві порції, тож для великої компанії їх варто пропорційно збільшити, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як приготувати салат з майонезом і часником?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів копченої курячої грудки;

– 4 курячі яйця;

– 1 свіжий огірок;

– 150 грамів моркви по-корейськи;

– 150 грамів твердого сиру;

– 50 грамів майонезу або сметани;

– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Яйця відваріть круто, остудіть та очистьте від шкаралупи. Курячу грудку наріжте невеликими кубиками. Твердий сир натріть на грубій тертці. Огірок ретельно промийте та наріжте кубиками. Яйця також натріть або наріжте дрібними шматочками. Моркву по-корейськи відтисніть від зайвого маринаду та за потреби злегка подрібніть ножем. Усі підготовлені інгредієнти викладіть у глибоку миску та акуратно перемішайте. Додайте подрібнений часник. Заправку додайте безпосередньо перед подачею, щоб салат залишався свіжим і соковитим.

Як зробити салат менш калорійним?

За потреби ви можете замінити майонез густою сметаною або грецьким йогуртом – так салат стане легшим, але не втратить насиченого смаку, зазначає Kuchnia. Така заправка добре підкреслює інгредієнти й робить страву менш важкою.

Щоб додати яскравих смакових акцентів, варто використати лимонний сік або спеції. Сухий часник, мускатний горіх чи ароматні трави зроблять смак більш виразним і цікавим без зайвих калорій.

