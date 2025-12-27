Стиглі помідори й хрумкі огірки поєднуються з зеленню, а насичений горіховий соус додає глибини й оксамитової текстури. Легкий, свіжий і водночас виразний – саме таким і має бути ідеальний салат на Новий рік, інформує 24 Канал з посиланням на pavlina_filatova.

Як приготувати грузинський салат?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 огірок;

– 2 помідори;

– 1 червона цибуля;

– 0,5 пучка кінзи;

– сіль до смаку.

Для горіхового соусу:

– 70 грамів волоських горіхів;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 3 столові ложки води;

– 1 зубчик часнику;

– 3 грами приправи хмелі-сунелі;

– сушений гострий червоний перець до смаку;

– сіль до смаку.

Дивіться, як приготувати грузинський салат: відео

Приготування:

Овочі добре вимийте. Помідори за бажанням очистьте від шкірки та наріжте скибочками. Огірок наріжте півкружальцями, цибулю – тонкими півкільцями, кінзу дрібно поріжте. Волоські горіхи злегка підсушіть на сухій сковорідці й дайте охолонути. Для соусу подрібніть горіхи в блендері разом із лимонним соком, водою, часником, спеціями та сіллю до кремової консистенції. Викладіть овочі в миску, додайте горіховий соус і обережно перемішайте. Дайте салату настоятися 10 хвилин, щоб смаки поєдналися.

