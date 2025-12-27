Стиглі помідори й хрумкі огірки поєднуються з зеленню, а насичений горіховий соус додає глибини й оксамитової текстури. Легкий, свіжий і водночас виразний – саме таким і має бути ідеальний салат на Новий рік, інформує 24 Канал з посиланням на pavlina_filatova.
Як приготувати грузинський салат?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 огірок;
– 2 помідори;
– 1 червона цибуля;
– 0,5 пучка кінзи;
– сіль до смаку.
Для горіхового соусу:
– 70 грамів волоських горіхів;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 3 столові ложки води;
– 1 зубчик часнику;
– 3 грами приправи хмелі-сунелі;
– сушений гострий червоний перець до смаку;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Овочі добре вимийте. Помідори за бажанням очистьте від шкірки та наріжте скибочками. Огірок наріжте півкружальцями, цибулю – тонкими півкільцями, кінзу дрібно поріжте. Волоські горіхи злегка підсушіть на сухій сковорідці й дайте охолонути.
- Для соусу подрібніть горіхи в блендері разом із лимонним соком, водою, часником, спеціями та сіллю до кремової консистенції.
- Викладіть овочі в миску, додайте горіховий соус і обережно перемішайте. Дайте салату настоятися 10 хвилин, щоб смаки поєдналися.
