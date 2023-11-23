Як перетворити олів'є на кулінарний шедевр: простий, але вишуканий рецепт на Новий рік
23 листопада 2023, 16:46Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Олів'є – справжній народний улюбленець. Без цього салату, мабуть, не обходиться жодне свято, зокрема Різдво та Новий рік, які вже стоять на порозі.
Проте зауважте, що язик вариться довго – приблизно 2 години. Тому його краще приготувати та почистити напередодні.
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Олів'є з відварним язиком – простий рецепт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 4 картоплини;
– 2 моркви;
– 5 яєць;
– 1 телячий язик;
– 400 грамів консервованого горошку;
– 2 огірки;
– 200 грамів майонезу 72%;
– 3 гілочки кропу;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Помийте язик, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть до готовності щонайменше 1 годину. Потім обдайте його холодною водою і зніміть шкірку. Наріжте язик невеликими кубиками та відправте в миску.
- Поки вариться язик, зваріть й картоплю, моркву і яйця круто. Охолодіть, почистьте та наріжте кубиками. Також відправте це все у миску.
- Огірки й кріп помийте. Наріжте огірки невеликими шматочками, кріп подрібніть. Додайте в миску до решти інгредієнтів. Туди ж відправте консервований горошок, майонез, сіль, перець до смаку і перемішайте.
- Готовий салат насипте в салатник та прикрасьте зеленню.