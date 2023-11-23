Як перетворити олів'є на кулінарний шедевр: простий, але вишуканий рецепт на Новий рік

23 листопада 2023, 16:46
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Олів'є – справжній народний улюбленець. Без цього салату, мабуть, не обходиться жодне свято, зокрема Різдво та Новий рік, які вже стоять на порозі.

Проте зауважте, що язик вариться довго – приблизно 2 години. Тому його краще приготувати та почистити напередодні.

Обов'язково спробуйте Як готувати яловичину швидко і з задоволенням: покрокові рецепти смачних страв

Олів'є з відварним язиком – простий рецепт

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 2 моркви;
– 5 яєць;
– 1 телячий язик;
– 400 грамів консервованого горошку;
– 2 огірки;
– 200 грамів майонезу 72%;
– 3 гілочки кропу;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Помийте язик, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть до готовності щонайменше 1 годину. Потім обдайте його холодною водою і зніміть шкірку. Наріжте язик невеликими кубиками та відправте в миску.
  2. Поки вариться язик, зваріть й картоплю, моркву і яйця круто. Охолодіть, почистьте та наріжте кубиками. Також відправте це все у миску.
  3. Огірки й кріп помийте. Наріжте огірки невеликими шматочками, кріп подрібніть. Додайте в миску до решти інгредієнтів. Туди ж відправте консервований горошок, майонез, сіль, перець до смаку і перемішайте.
  4. Готовий салат насипте в салатник та прикрасьте зеленню.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати крабовий салат з секретним інгредієнтом, який зробить його ще смачнішим.
Автор: Ольга Котів