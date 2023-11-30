Справжня окраса святкового столу: як приготувати салат "Новорічний вінок"
30 листопада 2023, 15:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Новорічні салати можуть бути не лише смачними, а й дуже гарними. Зокрема, ви можете зробити окрасою святкового столу "Новорічний вінок".
Такий салат припаде до смаку кожному, хто його скуштує. Адже ця святкова страва – надзвичайно соковита та насичена.
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Рецепт салату "Новорічний вінок"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 200 грамів курячого філе;
– 100 грамів твердого сиру;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 3 картоплини;
– 3 яйця;
– 2 морквини;
– пучок кропу;
– 1 гранат;
– 150 грамів майонезу 72%;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Відваріть куряче філе у підсоленій воді. Також відваріть картоплю, моркву та яйця круто. Остудіть та почистьте відварені продукти.
- Натріть в окремі миски картоплю, моркву, сир, яйця, а також добре подрібніть курку та горіхи. Почистьте гранат та відокремте зерна. Помийте, добре обсушіть та подрібніть кріп.
- Розмістіть у центрі великої тарілки склянку. Викладіть навколо неї шар тертої картоплі та добре змастіть її майонезом.
- Далі викладіть наступний шар – терту курку. Підсоліть та змастіть її майонезом.
- Викладіть на курку подрібнені волоські горіхи, а на них – тертий сир. Змастіть його тонким шаром майонезу.
- Викладіть терту моркву та змастіть її тонким шаром майонезу. Далі йде шар тертих яєць, теж змащених майонезом.
- Останній шар – кріп. Добре обсипте ним по колу весь салат та викладіть зверху на зелень гранатові зерна.
- Відправте салат в холодильник на 1 – 2 години, аби він добре просочився.