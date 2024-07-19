Салат з огірків "Зимовий король": консервуємо смакоту за рецептом Лілії Цвіт

Є безліч рецептів смачних закруток з огірків на зиму. Радимо приготувати фантастичний салат "Зимовий король".

Такі огірки точно вразять усю вашу родину. Водночас їх зовсім не важко готувати.

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Салат з огірків "Зимовий король"

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 10

– 2 кілограми огірків;– 2 цибулини;– 1 червоний болгарський перець;– 6 зубчиків часнику;– 1 пучок кропу;– 100 мілілітрів оцту 9%;– 5 столових ложок цукру;– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Огірки наріжте не дуже тонкими кружальцями, цибулю – півкільцями, перець – соломкою, а кріп подрібніть. Часник почистьте та пропустіть через прес. Усі овочі змішайте у великій мисці. Додайте цукор, сіль і оцет, перемішайте і залиште постояти 30 хвилин. Розкладіть салат по півлітрових банках, додаючи сік, який вийшов. Накрийте кришками та поставте банки на дно великої каструлі, попередньо застеливши його рушником. Залийте банки гарячою водою та стерилізуйте 15 хвилин після закипання. Герметично закрутіть кришки та переверніть догори дном. Добре загорніть ковдрою і залиште на 1 добу.