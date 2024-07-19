Салат з огірків "Зимовий король": консервуємо смакоту за рецептом Лілії Цвіт
19 липня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:Лілія Цвіт
Є безліч рецептів смачних закруток з огірків на зиму. Радимо приготувати фантастичний салат "Зимовий король".
Такі огірки точно вразять усю вашу родину. Водночас їх зовсім не важко готувати.
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Салат з огірків "Зимовий король"
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
– 2 кілограми огірків;
– 2 цибулини;
– 1 червоний болгарський перець;
– 6 зубчиків часнику;
– 1 пучок кропу;
– 100 мілілітрів оцту 9%;
– 5 столових ложок цукру;
– 2 столові ложки солі.
Приготування:
- Огірки наріжте не дуже тонкими кружальцями, цибулю – півкільцями, перець – соломкою, а кріп подрібніть. Часник почистьте та пропустіть через прес.
- Усі овочі змішайте у великій мисці. Додайте цукор, сіль і оцет, перемішайте і залиште постояти 30 хвилин. Розкладіть салат по півлітрових банках, додаючи сік, який вийшов.
- Накрийте кришками та поставте банки на дно великої каструлі, попередньо застеливши його рушником.
- Залийте банки гарячою водою та стерилізуйте 15 хвилин після закипання. Герметично закрутіть кришки та переверніть догори дном. Добре загорніть ковдрою і залиште на 1 добу.