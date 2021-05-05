Салат Панцанела з курятиною: домашній рецепт

Якщо хочете приготувати щось смачне та оригінальне на обід. Ми підготували для вас рецепт салату з курятиною та овочами, який усім сподобається.

Панцанела – салат, популярний в італійській кухні, який готують з томатів, цибулі, базиліку з додаванням хліба. Запечене куряче м'ясо з хрусткою скоринкою з овочами та вишуканим соусом – легка та проста у приготуванні страва, яку можна подавати на обід, вечерю та на свята.

Читайте також Три найсмачніші маринади для курки: рецепти для шашлику на природі

Рецепт салату Панцанела

– 8 шт. курячого філе;– 3 яйця;– 200 грамів борошна;– 300 грамів сухарів;– 100 грамів листя салату;– 150 грамів томатів;– 150 грамів огірків;– 1 цибуля (червона);– 50 грамів оливок;– 1 зубчик часнику;– 50 грамів оливкової олії;– 30 грамів бальзамічного оцту;– 1 столова ложка цукру;– сіль;– перець.

Порції: 4