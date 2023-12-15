Гості проситимуть рецепт: готуємо смачний та бюджетний салат з пекінської капусти на Новий рік

15 грудня 2023, 12:31
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Джерело:

УНІАН

Смачний святковий салат може бути доволі бюджетним. Спробуйте використати пекінську капусту – вона чудово пасує до м'ясних страв.

Класичні Шуба, Олів'є чи Мімоза, ймовірно, комусь вже набридли. Тому цей салат з пекінської капусти може стати ковтком свіжого повітря для гурманів.

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Салат з пекінської капусти та кукурудзи – простий рецепт

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів пекінської капусти;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 огірок;
– 1 яйце;
– 50 грамів сметани;
– 3 – 4 гілочки свіжої петрушки;
– сіль та мелений чорний перець до смаку.


Пекінська капуста – смачний та корисний інгредієнт для салату / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Яйце відваріть круто, остудіть і почистьте. З консервованої кукурудзи злийте маринад.
  2. Пекінську капусту помийте та нашаткуйте тонкими смужками.
  3. Огірок також помийте, наріжте соломкою. Те ж саме зробіть з яйцем. Петрушку подрібніть.
  4. У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть до смаку і заправте салат сметаною.
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Автор: Ольга Котів