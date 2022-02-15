Салат з рожевої картоплі та часнику: ідеальний як гарнір чи закуска

15 лютого 2022 , 18:40
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Джерело:

Café delites

Набридло щоразу вигадувати страви з картоплі? Ми дібрали для вас швидку та поживну страву, яка може замінити гарнір чи салат на обідньому столі.

Салат з червоної картоплі з часниковим  соусом надзвичайно простий у приготуванні та насичений смаком. Ця страва стане хітом на вашому обідньому столі!

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Рецепт салату з рожевої картоплі

  • Час: 22 хвилини
  • Порції: 8


Фото Café delites

Інгредієнти:
 – 1 – 1,5 кілограми рожевої картоплі;
 – 1/3 склянки оливкової олії;
 – 1 столова ложка білого оцту;
 – 4 зубчики часнику подрібнені;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
 – 1/3 склянки дрібно нарізаної свіжої плоскої петрушки;
 – 1,5 чайної ложки дрібно нарізаного свіжого чебрецю;
 – 1 чайна ложка дрібно нарізаного свіжого листя розмарину.

Приготування:

  1. Ретельно помийте картоплю під проточною водою. Розріжте її на четвертинки. Відваріть картоплю у підсоленій воді 10 – 12 хвилин.
  1. Відкиньте на друшляк і промийте під холодною проточною водою.


Фото Café delites

  1. Викладіть її на деко та залишіть до повного охолодження картоплі (приблизно 10 хвилин).
  1. Поки картопля остигає, змішайте оливкову олію, оцет, часник, сіль, перець, петрушку, чебрець і розмарин.
  1. Коли картопля охолоне, перекладіть її в миску. Зверху полийте заправкою і обережно перемішайте.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак