Салат з рожевої картоплі та часнику: ідеальний як гарнір чи закуска
15 лютого 2022 , 18:40Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Набридло щоразу вигадувати страви з картоплі? Ми дібрали для вас швидку та поживну страву, яка може замінити гарнір чи салат на обідньому столі.
Салат з червоної картоплі з часниковим соусом надзвичайно простий у приготуванні та насичений смаком. Ця страва стане хітом на вашому обідньому столі!
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Рецепт салату з рожевої картоплі
- Час: 22 хвилини
- Порції: 8
Фото Café delites
– 1 – 1,5 кілограми рожевої картоплі;
– 1/3 склянки оливкової олії;
– 1 столова ложка білого оцту;
– 4 зубчики часнику подрібнені;
– 1 чайна ложка солі;
– 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
– 1/3 склянки дрібно нарізаної свіжої плоскої петрушки;
– 1,5 чайної ложки дрібно нарізаного свіжого чебрецю;
– 1 чайна ложка дрібно нарізаного свіжого листя розмарину.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю під проточною водою. Розріжте її на четвертинки. Відваріть картоплю у підсоленій воді 10 – 12 хвилин.
- Відкиньте на друшляк і промийте під холодною проточною водою.
Фото Café delites
- Викладіть її на деко та залишіть до повного охолодження картоплі (приблизно 10 хвилин).
- Поки картопля остигає, змішайте оливкову олію, оцет, часник, сіль, перець, петрушку, чебрець і розмарин.
- Коли картопля охолоне, перекладіть її в миску. Зверху полийте заправкою і обережно перемішайте.
Смачного!