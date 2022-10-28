Лише доступні інгредієнти та мінімум часу: готуємо салат з селери
28 жовтня 2022 , 20:12Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Салат з селери готується дуже швидко, а смакує просто неймовірно! Це надзвичайно проста закуска, рецепт якої варто спробувати та запам’ятати.
Салат з селери може стати як яскравим доповненням до основної страви, так і смачною поживною вечерею. Готувати його можна цілий рік, а його смак навряд чи коли-небудь набридне.
Читайте Вечеря ресторанного рівня за 2 хвилини: як поєднати готові страви від LaStrava
Рецепт салату з селери
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Проста вечеря / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- половина великої селери;
- 1 стакан консервованої кукурудзи;
- 100 грамів жовтого сиру;
- 1 невелике яблуко;
- 2 столові ложки майонезу;
- 3 столові ложки сметани;
- жменю кропу;
- половина плоскої чайної ложки солі;
- щіпка перцю.
Приготування:
- Очистіть селеру від шкірки і натріть на середній тертці. Також очистіть і натріть невелике яблуко. Вибирайте твердий і соковитий сорт.
- Помістіть все у велику миску. Додайте шматочок вашого улюбленого жовтого сиру, натертого на крупній терці.
- Додайте у миску консервовану кукурудзу, майонез та сметану. Посипте все дрібкою перцю та солі.
- Все перемішайте і додайте жменю подрібненого кропу. Ще раз перемішайте салат і перевірте його смак.
Смачного!