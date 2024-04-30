Салат на Великдень: приготуйте з яйцем та шинкою

30 квітня 2024, 21:07
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Джерело:

Fajne gotowanie

Салат з яйцем і шинкою універсальний та дуже смачний. Його можна доповнити огірком, жовтим сиром або кукурудзою.

Такий салат можна приготувати з того, що є у великодньому кошику, і це його найбільша перевага. А ще він здатен здивувати навіть найпримхливіших гостей!

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Салат з шинкою та яйцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Це так апетитно / Фото Fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 150 грамів шинки;
– 6 яєць;
– 100 грамів сиру пармезану;
– 60 грамів листя салату зеленого;
– 60 грамів листя салату червоного кучерявого;
– 80 грамів помідорів черрі;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 40 грамів руколи.

Приготування:

  1. Листя салату промийте, наріжте на більш дрібні шматочки і викиньте в миску.
  2. Зваріть яйця на круто (10 хвилин), почистіть їх і наріжте четвертинками. Додайте в миску.
  3. Загорніть шинку в рулетики. Додайте до решти інгредієнтів.
  4. Помідори черрі промийте і наріжте четвертинками. Додайте в салат.
  5. Натріть сир і посипте ним салат.
  6. Збризніть оливковою олією та посипте сіллю та свіжомеленим перцем.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська