Свіжість та смак вражають: приготуйте казковий салат з томатами та редискою
27 травня 2024, 21:17Читать новость на русском
Джерело:Shuba
До будь-якої вечері пасуватиме смачний салат. Спробуйте приготувати його з томатів та редиски.
Цей салат геніальний у своїй простоті. Обов'язково втільте в життя наступний рецепт.
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Салат з редиски та томатів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
– 60 грамів томатів;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 24 грами редиски;
– 4 грами кропу;
– 0,3 грами йодованої солі;
– 3 грами олії.
Приготування:
- Вимийте овочі та зелень. Видаліть усе зайве.
- Помідори наріжте тонкими скибками, а редиску – кружальцями. Кріп та зелену цибулю подрібніть.
- Викладіть усі інгредієнти, крім олії, в салатник, посоліть і перемішайте.
- При подачі заправте салат ароматною олією.