Свіжість та смак вражають: приготуйте казковий салат з томатами та редискою

27 травня 2024, 21:17
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Джерело:

Shuba

До будь-якої вечері пасуватиме смачний салат. Спробуйте приготувати його з томатів та редиски.

Цей салат геніальний у своїй простоті. Обов'язково втільте в життя наступний рецепт.

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Салат з редиски та томатів

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 60 грамів томатів;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 24 грами редиски;
– 4 грами кропу;
– 0,3 грами йодованої солі;
– 3 грами олії.

Приготування:

  1. Вимийте овочі та зелень. Видаліть усе зайве.
  2. Помідори наріжте тонкими скибками, а редиску – кружальцями. Кріп та зелену цибулю подрібніть.
  3. Викладіть усі інгредієнти, крім олії, в салатник, посоліть і перемішайте.
  4. При подачі заправте салат ароматною олією.
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Автор: Ольга Котів