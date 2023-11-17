Ваш салат з тунцем буде чудовим: прості поради, як не зіпсувати страву і не зробити її прісною

17 листопада 2023, 17:30
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Джерело:

Євген Клопотенко

Тунець – смачне і досить доступне джерело білка. Окрім цього, він може прикрасити салат навіть з найпростіших інгредієнтів та зробити його вишуканим.

Для цього салату краще купувати тунця консервованого шматочками. Адже одразу подрібнений тунець часто є менш насиченим на смак і досить водянистим.

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Салат з тунцем – покроковий рецепт

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 томати;
– 50 грамів оливок без кісточки;
– 80 грамів тунця шматочками (приблизно 1 банка);
– 80 грамів міксу салату;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– третина чайної ложки солі


Спробуйте приготувати салат з тунцем / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Вимийте 2 помідори, поріжте їх навпіл, а потім кубиками приблизно 1 на 1 сантиметр. Візьміть 50 грамів оливок і також розріжте їх навпіл.
  2. Дістаньте з банки 80 грамів тунця та подрібніть його на невеликі шматочки.
  3. У велику миску викладіть 80 грамів міксу салату, зверху помідори, оливки та тунець.
  4. Заправте салат 20 мілілітрами оливкової олії та третиною чайної ложки солі, перемішайте та подавайте. За бажанням можна також додати сік половини лимона.
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Автор: Ольга Котів