Ваш салат з тунцем буде чудовим: прості поради, як не зіпсувати страву і не зробити її прісною
17 листопада 2023, 17:30Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Тунець – смачне і досить доступне джерело білка. Окрім цього, він може прикрасити салат навіть з найпростіших інгредієнтів та зробити його вишуканим.
Для цього салату краще купувати тунця консервованого шматочками. Адже одразу подрібнений тунець часто є менш насиченим на смак і досить водянистим.
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Салат з тунцем – покроковий рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
– 2 томати;
– 50 грамів оливок без кісточки;
– 80 грамів тунця шматочками (приблизно 1 банка);
– 80 грамів міксу салату;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– третина чайної ложки солі
Спробуйте приготувати салат з тунцем / Фото Unsplash
Приготування:
- Вимийте 2 помідори, поріжте їх навпіл, а потім кубиками приблизно 1 на 1 сантиметр. Візьміть 50 грамів оливок і також розріжте їх навпіл.
- Дістаньте з банки 80 грамів тунця та подрібніть його на невеликі шматочки.
- У велику миску викладіть 80 грамів міксу салату, зверху помідори, оливки та тунець.
- Заправте салат 20 мілілітрами оливкової олії та третиною чайної ложки солі, перемішайте та подавайте. За бажанням можна також додати сік половини лимона.