З тунцем та яйцем: готуємо топовий салат "Вкуся"

8 квітня 2024, 15:14
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Джерело:

Cookpad

Тунець – чудовий інгредієнт для салатів. А разом з яйцем він створює неймовірно смачне поєднання.

Спробуйте приготувати цей простий, але апетитний салат. Він подобається ледь не всім.

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Салат "Вкуся"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 2 кислі огірки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 банка тунця у власному соку;
– 1 велике яблуко;
– 4 яйця;
– 100 грамів чорносливу;
– майонез до смаку. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготування:

  1. Гриби поріжте слайсами, посмажте на пательні, поки не випарується сік. Потім дотушкуйте їх на маленькій кількості олії та підсоліть.
  2. Очищену цибулю поріжте півкільцями та підсмажте на пательні.
  3. Огірки поріжте кубиками, а з тунця відцідіть сік.
  4. Яблуко, твердий сир та очищені, зварені на круто яйця потріть на великій терці.
  5. Запарений і просушений від вологи чорнослив поріжте кубиками.
  6. Зберіть салат, підсолюючи та змащуючи майонезом кожен шар: гриби, цибуля, огірок, сир, тунець, яблуко, чорнослив, яйце.
  7. Поставте готовий салат в холодильник щонайменше на 30 хвилин.
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Автор: Ольга Котів