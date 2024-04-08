З тунцем та яйцем: готуємо топовий салат "Вкуся"
8 квітня 2024, 15:14Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Тунець – чудовий інгредієнт для салатів. А разом з яйцем він створює неймовірно смачне поєднання.
Спробуйте приготувати цей простий, але апетитний салат. Він подобається ледь не всім.
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Салат "Вкуся"
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 350 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 2 кислі огірки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 банка тунця у власному соку;
– 1 велике яблуко;
– 4 яйця;
– 100 грамів чорносливу;
– майонез до смаку. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Гриби поріжте слайсами, посмажте на пательні, поки не випарується сік. Потім дотушкуйте їх на маленькій кількості олії та підсоліть.
- Очищену цибулю поріжте півкільцями та підсмажте на пательні.
- Огірки поріжте кубиками, а з тунця відцідіть сік.
- Яблуко, твердий сир та очищені, зварені на круто яйця потріть на великій терці.
- Запарений і просушений від вологи чорнослив поріжте кубиками.
- Зберіть салат, підсолюючи та змащуючи майонезом кожен шар: гриби, цибуля, огірок, сир, тунець, яблуко, чорнослив, яйце.
- Поставте готовий салат в холодильник щонайменше на 30 хвилин.