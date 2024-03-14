І намазка, і салат: готуємо універсальну закуску "Весняний настрій" з редискою
14 березня 2024, 13:48Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Весна – пора редиски та перших смачних тепличних овочів. Важко втриматися, щоб не приготувати з них ароматний та поживний салат.
Салат з редискою, кисломолочним сиром і вареним яйцем вразить вас смаком. Окрім цього, його можна використовувати як намазку.
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Рецепт салату "Весняний настрій"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 250 грамів редиски;
– 200 грамів домашнього сиру;
– 3 яйця;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку;
– 100 мілілітрів сметани;
– 1 столова ложка майонезу 67%.
Приготування:
- Відваріть яйця до готовності. На це піде 10 хвилин від моменту закипання води. Охолодіть, почистьте і розімніть їх виделкою у салатнику.
- Додайте кисломолочний сир і знову все розімніть.
- Помийте зелену цибулю і редиску. Зелену цибулю подрібніть, а редиску наріжте тоненькими кружальцями. Додайте овочі в салатник.
- В окремій тарілці змішайте сметану, майонез, сіль та перець. Перекладіть у салатник, перемішайте та подавайте до столу.