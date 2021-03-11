Салат з грибами та куркою: простий рецепт

Думаєте, що приготувати на вечерю? До вашої уваги – салат з ніжною та соковитою курятиною та маринованими грибами. Ми впевнені така оригінальна страва вразить усіх.

Смачний салат з курятиною можна подавати на обід або вечерю. М'яке соковите м'ясо легке у приготуванні. Мариновані гриби та цибуля надають страві вишуканості та пікантного смаку. Обов'язково спробуйте приготувати вдома.

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Рецепт салату

Для приготування салату ретельно помийте куряче філе. Відваріть у каструлі з окропом, наріжте скибочками. Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями. У миску викладіть цибулю, додайте оцет, цукор, залиште для маринування на 15 хвилин. Зцідіть маринад. Помийте почистіть моркву, наріжте соломкою. Обсмажте на пательні до золотої скоринки. Часник почистіть, вичавіть сік. У миску викладіть гриби, цибулю, моркву, відварене м'ясо, додайте сіль, перець, олію, сік часнику, перемішайте. За бажанням додайте гірчицю, кріп. Викладіть салат на тарілку. Смачного!

– 200 грамів курячого філе;– 300 грамів маринованих грибів;– 1 цибуля;– 1 морква;– 2 столові ложки цукру;– 4 столові ложки оцту;– 1 зубчик часнику;– 120 грамів олії;– 1/2 чайної ложки кропу сухого;– гірчиця солодка;– олія для смаження.