Салат з грибами та куркою: простий рецепт

11 березня 2021 , 19:47
Читать новость на русском

Джерело:

Наша Ряба

Думаєте, що приготувати на вечерю? До вашої уваги – салат з ніжною та соковитою курятиною та маринованими грибами. Ми впевнені така оригінальна страва вразить усіх.

Смачний салат з курятиною можна подавати на обід або вечерю. М'яке соковите м'ясо легке у приготуванні. Мариновані гриби та цибуля надають страві вишуканості та пікантного смаку. Обов'язково спробуйте приготувати вдома.

Читайте також Як приготувати пісні голубці: рецепт з грибами та гречкою

Рецепт салату

Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 300 грамів маринованих грибів;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту;
– 1 зубчик часнику;
– 120 грамів олії;
– 1/2 чайної ложки кропу сухого;
– гірчиця солодка;
– олія для смаження.
  1. Для приготування салату ретельно помийте куряче філе. Відваріть у каструлі з окропом, наріжте скибочками.
  2. Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями. У миску викладіть цибулю, додайте оцет, цукор, залиште для маринування на 15 хвилин. Зцідіть маринад.
  3. Помийте почистіть моркву, наріжте соломкою. Обсмажте на пательні до золотої скоринки.
  4. Часник почистіть, вичавіть сік.
  5. У миску викладіть гриби, цибулю, моркву, відварене м'ясо, додайте сіль, перець, олію, сік часнику, перемішайте. За бажанням додайте гірчицю, кріп.
  6. Викладіть салат на тарілку. Смачного!