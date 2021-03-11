Салат з грибами та куркою: простий рецепт

Думаєте, що приготувати на вечерю? До вашої уваги – салат з ніжною та соковитою курятиною та маринованими грибами. Ми впевнені така оригінальна страва вразить усіх.
Смачний салат з курятиною можна подавати на обід або вечерю. М'яке соковите м'ясо легке у приготуванні. Мариновані гриби та цибуля надають страві вишуканості та пікантного смаку. Обов'язково спробуйте приготувати вдома.
Читайте також Як приготувати пісні голубці: рецепт з грибами та гречкою
Рецепт салату
Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 300 грамів маринованих грибів;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту;
– 1 зубчик часнику;
– 120 грамів олії;
– 1/2 чайної ложки кропу сухого;
– гірчиця солодка;
– олія для смаження.
- Для приготування салату ретельно помийте куряче філе. Відваріть у каструлі з окропом, наріжте скибочками.
- Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями. У миску викладіть цибулю, додайте оцет, цукор, залиште для маринування на 15 хвилин. Зцідіть маринад.
- Помийте почистіть моркву, наріжте соломкою. Обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- Часник почистіть, вичавіть сік.
- У миску викладіть гриби, цибулю, моркву, відварене м'ясо, додайте сіль, перець, олію, сік часнику, перемішайте. За бажанням додайте гірчицю, кріп.
- Викладіть салат на тарілку. Смачного!