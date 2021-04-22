Салат з курятиною, апельсином, горіхами та бринзою: простий рецепт

Якщо немає часу готувати на кухні. Ми підготували для вас рецепт салату з курятиною та вишуканим соусом. Запишіть собі рецепт.
Салат з курятиною, апельсином і горіхами подають з соусом, який сподобається не тільки смаком, а й презентацією. Можна подавати у будні й свята.
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Рецепт салату
Інгредієнти:
– 4 шт. курячих стегна;
– 1 апельсин;
– 160 грамів бринзи;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 200 грамів листя салату;
– 150 грамів солодкого перцю (консервованого);
– сіль.
Інгредієнти для соусу:
– 20 грамів меду;
– 40 мілілітрів оцту бальзамічного темного;
– 40 мілілітрів оливкової олії.
- Курячі стегна, ретельно помийте, відділіть від кістки та шкірки, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією, додайте сіль.
- Бринзу наріжте кубиками.
- Горіхи викладіть на деко, підсушіть в духовці протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів.
- Перець солодкий наріжте скибочками.
- Апельсин помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте оливкову олію з медом, додайте оцет, перемішайте до однорідної консистенції.
- Помийте листя салату, викладіть на тарілку, додайте перець, бринзу, м'ясо, горіхи, апельсин, змастіть соусом. Смачного!