Салат з курятиною та йогуртом: простий домашній рецепт

2 червня 2021 , 16:37
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Джерело:

24 канал

Що приготувати корисне та смачне? Ми підготували для вас рецепт салату з курятиною та йогуртом, який ви можете швидко приготувати вдома.

Салат із соковитою та ніжною курятиною, томатами чері та листям салату – легка страва на обід або вечерю. За бажанням можете додати будь-які овочі, спеції або гарнір з молодої картоплі

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Для тих, хто слідкує за своєю фігурою – додайте оливкову олію або натуральний йогурт. 

Рецепт салату з курятиною та йогуртом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 65
Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– листя салату;
– 1/2 чайної ложки лимонного соку;
– 5-6 томатів чері;
– сухарі;
– рослинна олія;
– перець;
– сіль.
  1. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть за допомогою паперового рушника, наріжте скибочками.

Куряче філе/ Фото Unsplash

  1. На розігрітій пательні з олією обсмажте куряче філе до готовності.
  2. Готове м'ясо викладіть на паперову серветку для видалення зайвого жиру.
  3. Томати помийте, розріжте навпіл.

Свіжі томати чері/ Фото Unsplash

  1. Листя салату ретельно помийте, порвіть руками, викладіть у тарілку.

Листя салату/ Фото Pexels

  1. Далі – викладіть обсмажене куряче м'ясо, томати, додайте сіль, перець, збризніть лимонним соком.

Готовий салат з курятиною/ Фото Pexels

  1. Додайте сухарі, змастіть йогуртом. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева