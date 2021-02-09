Вітамінний салат з мандаринами та авокадо за рецептом Євгена Клопотенка

Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Швидкий та вітамінний салат з твердого сиру, мандарин та авокадо підготував Євген Клопотенко. Гайда готувати разом!
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко готує не тільки страви української кухні, він полюбляє також корисні вітамінні смаколики. Одним з таких він поділився на своїй сторінці в соціальних мережах.
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Вітамінний зимовий салат, котрий ви з легкістю можете приготувати за кілька хвилин та взяти з собою на роботу або підкріпитись перед відвідуванням спортзалу.
Всього декілька простих та корисних інгредієнтів у салаті роблять його не тільки вітамінним, а ще й смачним!