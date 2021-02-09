Вітамінний салат з мандаринами та авокадо за рецептом Євгена Клопотенка

Швидкий та вітамінний салат з твердого сиру, мандарин та авокадо підготував Євген Клопотенко. Гайда готувати разом!

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко готує не тільки страви української кухні, він полюбляє також корисні вітамінні смаколики. Одним з таких він поділився на своїй сторінці в соціальних мережах.

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Вітамінний зимовий салат, котрий ви з легкістю можете приготувати за кілька хвилин та взяти з собою на роботу або підкріпитись перед відвідуванням спортзалу.

Всього декілька простих та корисних інгредієнтів у салаті роблять його не тільки вітамінним, а ще й смачним!

Як приготувати салат з мандаринами та авокадо

Ретельно помийте мандарини теплою водою, почистіть від шкірки та розділіть на часточки. Твердий сир наріжте на скибочки, а авокадо розріжте на дві половини та вийміть кісточку. За допомогою ложки дістаньте м'якоть авокадо та наріжте ножем на шматочки. Змішайте всі інгредієнти, заправте оливковою олією, лимонним соком та за бажанням посоліть. Смачного!

– мандарини;– авокадо;– твердий сир;– лимонний сік;– оливкова олія;– сіль на ваш смак.