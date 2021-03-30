Салат з тунцем та овочами: домашній рецепт

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Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас простий рецепт салату з тунцем і свіжих овочів, який можна приготувати на вечерю. Запишіть собі рецепт.

Тунець, зазвичай консервований, часто використовують для салатів, бо він поживний та смачний. Такий салат з овочами та рибою, буде доречним у будні й свята.

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Рецепт салату

Інгредієнти:
– 2-3 томати;
– 1 цибуля;
– листя салату;
– 1/2 авокадо;
– соняшникова олія;
– сіль;
– перець.
  1. Для приготування салату ретельно помийте овочі.
  2. Томати наріжте скибочками.
  3. Авокадо помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
  4. Листя салату ретельно помийте.
  5. Цибулю почистіть, наріжте напівкільцями.
  6. У миску викладіть листя салату, томати, цибулю, авокадо, додайте сіль, перець, перемішайте, додайте олію.
  7. Викладіть на тарілку. Смачного!