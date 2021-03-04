Салат за 5 хвилин: рецепт з буряку та фети від Лізи Глінської

Ліза Глінська розповіла як готує улюблений салат на вечерю з буряка та сиру Фета. Ми впевнені, що він теж стане вашим улюбленим, а на його приготування вам потрібно всього 5 хвилин.

Суддя першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська поділилась з читачами рецептом смачного та легкого салату з буряка та сиру Фета, який чудово підійде для вечері.

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Салат легкий у приготуванні та вітамінний. На його приготування вам потрібно буквально 5 хвилин, за умови, що у вас вже буде відварений буряк.

Як приготувати легкий салат на вечерю без м'яса

Наріжте буряк тоненькими кільцями, викладіть його на тарілку. Кедрові горішка обсмажте на сухій сковорідці та посипте ним буряк. Подрібніть руками сир Фета та посипте нею салат. Викладіть зверху листя мангольду та полийте оливковою олію. За бажанням посоліть. Смачного!

– 300 г відвареного буряку;– 15 г кедрових горіхів;– 70 г фети;– 10 мл оливкової олії;– сіль на ваш смак;– мангольд за бажанням.