Салат за 5 хвилин: рецепт з буряку та фети від Лізи Глінської

Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Ліза Глінська розповіла як готує улюблений салат на вечерю з буряка та сиру Фета. Ми впевнені, що він теж стане вашим улюбленим, а на його приготування вам потрібно всього 5 хвилин.
Суддя першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська поділилась з читачами рецептом смачного та легкого салату з буряка та сиру Фета, який чудово підійде для вечері.
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Салат легкий у приготуванні та вітамінний. На його приготування вам потрібно буквально 5 хвилин, за умови, що у вас вже буде відварений буряк.