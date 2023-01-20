Салати на Китайський Новий Рік 2023: прості домашні рецепти

Щоб вдало зустріти Китайський Новий Рік 2023, який цього року відзначають з 21 на 22 січня пропонуємо приготувати смачні салати.

Ми дібрали три рецепти бюджетних та водночас смачних салатів, на приготування яких вам потрібно всього 30 хвилин.

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Вони легкі у приготуванні, домашні та сподобаються буквально всім: з крабовими паличками, без м'яса тільки з овочами та з куркою і виноградом. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте усі три.

Салат з крабовими паличками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 200 грамів крабових паличок;– 250 грамів консервованої кукурудзи;– 3 відварених курячих яйця;– 2 огірки;– 100 грамів відвареного рису;– 1 ріпчаста цибуля;– сіль;– чорний мелений перець;– майонез.

Приготування:

Крабові палички, огірки, яйця і цибулю нарізаємо довільними шматочками і перекладаємо в миску.



Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Додаємо сюди кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішуємо.

Смачного!

Салат з печерицями і зеленим горошком

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 250 – 300 грамів печериць;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 морква;– 100 грамів консервованого зеленого горошку;– 2 – 3 столові ложки майонезу;– 3 – 4 столові ложки олії;– зелень;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо кубиками, моркву натираємо на тертку і змішуємо їх. Обсмажуємо на сковорідці з олією.

Окремо обсмажуємо дрібно нарізані гриби до готовності. Зціджуємо зайву олію, якщо така буде.



Салат овочевий / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Змішуємо обсмажену моркву з цибулею, гриби, додаємо горошок, майонез та перемішуємо.

Присмачуємо спеціями, додаємо дрібно нарізану зелень. Найкраще вимішувати салат за кілька хвилин перед подачею, і ще перед цим охолодити в холодильнику.

Смачного!

Салат з виноградом та куркою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 1 відварене куряче філе;– 100 грамів сиру фета або бринзи;– 3 відварених курячих яйця;– 1 солодкий перець;– 150 – 200 грамів винограду;– майонез;– сіль;– чорний мелений перець;– зелень.

Приготування:

Відварене куряче м'ясо нарізаємо невеликими шматками. Так само яйця, солодкий перець, сир.



Салат з виноградом і куркою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Виноград розрізаємо навпіл, якщо великий.

Все змішуємо, додаємо майонез зі спеціями і заправляємо салат.

Смакуємо!